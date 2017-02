Haar doneren en gratis naar musical Hair in De Harmonie

Bij stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden wordt vanaf donderdag haar ingezameld. De musical Hair speelt tot en met zondag in het theater en die grijpt dat aan om haar in te zamelen voor de Stichting Haarwensen. Er staan in de foyer twee kappersstoelen waarop mensen hun haar kunnen laten knippen. Daar staat dan een gratis kaartje voor de musical tegenover. Met al het ingezamelde haar, worden mensen geholpen die door een ziekte geen haar meer hebben.