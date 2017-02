Man aangehouden na wilde achtervolging in Leeuwarden

De politie heeft donderdagnacht na een wilde achtervolging door Leeuwarden een man aangehouden. Waarom de politie achter hem aan zat, is nog onduidelijk. Meerdere politie-auto's deden mee aan de achtervolging. De politie probeerde de man aan de kant te drukken, maar dat lukte niet.

De achtervolging eindigde op de rotonde van het Vliet en de Bleeklaan. De auto van de verdachte en een politie-auto raakten daarbij beschadigd. Het is niet duidelijk of de man alleen in de auto zat. Hij is opgepakt en naar het politiebureau gebracht.