Leeuwarders aangehouden na wilde achtervolging in Leeuwarden

De politie zette de achtervolging in. Met 100 kilometer per uur reed hij langs het Cambuurstadion. De Leeuwarder negeerde de stoptekens van de politie, ging linksom over een rotonde en reed slingerend over de weg. Uiteindelijk wist de politie hem op de kruising Bleeklaan met het Noordvliet aan de kant te zetten. De auto was van de moeder van de twee zussen. Die wist nergens van. De auto is in beslag genomen. De bestuurder zit nog vast, de anderen mochten na verhoor naar huis.