Friese bioboeren afgereisd naar Duitse beurs BioFach

Mensen die wat doen met biologische producten, zijn vast op de hoogte van dé biobeurs van Europa: de BioFach in Neurenberg in Duitsland. Met zo'n 45.000 bezoekers uit ruim 120 landen is het een prima plek om te netwerken, nieuwe ideeën op te doen of om je eigen bioproduct in de markt te zetten.

Een delegatie uit de drie Noordelijke provincies is donderdag naar Duitsland afgereisd, om de beurs te bezoeken. Hierbij ook gedeputeerde Johannes Kramer, hij vindt dat zo'n bezoek aan de beurs erg nuttig is.