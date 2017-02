Chaos bij knokpartij in pizzeria, drie neven vrijgesproken

Ruzie met vriendin

De eigenaar van de pizzeria wist niet wat hem overkwam. Aanleiding van de knokpartij was dat een van de neven, een 33-jarige Twijzeler, in de pizzatent ruzie kreeg met zijn vriendin. Vanuit een groep uit Westergeest zouden daar opmerkingen over gemaakt zijn. Maar niemand wilde toegeven dat hij degene was die de eerste klap uitdeelde.

Tegen de grond

De tweede neef, een 39-jarige inwoner van Twijzel, zou de Westergeesters hebben uitgedaagd. De neven zeiden dat ze waren aangevallen door de groep uit Westergeest. De 39-jarige man zou tegen de grond geslagen zijn. De derde neef, een 32-jarige inwoner van Twijzelerheide, zou pas in beeld zijn gekomen toen er al lang en breed gevochten werd.

Twijfel

De officier van justitie twijfelde. Hij kon uit het dossier niet gewaarworden of de neven nu de aanvallers waren of dat ze alleen maar uit zelfverdediging hebben gehandeld. Bij twijfel moet vrijspraak volgen. Daar vroeg de officier dus ook om. De rechter nam dat voorstel over.

Schadeclaim

De rechter zei nog wel tegen de drie broers dat ze vrij zijn om voor de schade nog wat te regelen met de eigenaar van de pizzazaak. Die had een schadeclaim ingediend, maar die kon vanwege de vrijspraak niet worden toegewezen.