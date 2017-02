Basketballers Aris verliezen dramatisch van Den Bosch

De basketballers van Aris Leeuwarden hebben donderdagavond dramatisch verloren in en van Den Bosch. De Brabanders wonnen de wedstrijd met maar liefst 103-55. Al na het eerste kwart kwam Aris op achterstand (22-18) en die liep voor rust nog uit naar 48-29. Ook na rust was Den Bosch duidelijk de betere ploeg. Van 80-44 in het derde kwart, werd Aris met een verschil van bijna 50 punten terug gestuurd naar Leeuwarden.