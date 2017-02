Politie reanimeert fietsster in Leeuwarden

De politie heeft donderdagmiddag een fietsster gereanimeerd op het Zuiderplein in Leeuwarden. De vrouw viel met haar fiets en een politieagent zag het gebeuren. Hij wilde de vrouw helpen, maar merkte dat ze gewond was aan haar hoofd en geen hartslag meer had. Toen is hij begonnen met reanimatie. De hartslag kwam terug en de vrouw is overgebracht naar ziekenhuis MCL in Leeuwarden. Het is nog niet bekend hoe het gaat met de vrouw.