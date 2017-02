Politie zoekt doorrijder aanrijding tussen Grou en Jirnsum

De politie is op zoek naar de bestuurder van een oud model Ford Focus sedan in een donkerblauwe kleur. De automobilist is donderdag doorgereden na een ongeluk. Hij zou betrokken zijn bij een aanrijding op de Reinersweg tussen Grou en Jirnsum. Bij het ongeluk raakte ene andere auto van de weg en bijna in de sloot. Deze auto kwam tot stilstand tegen een boom. De inzittenden zijn behandeld door ambulancepersoneel. Op de plek van de aanrijding heeft de politie een wieldop en een buitenspiegel gevonden, die van de gezochte Ford Focus komen.