De brug bij Schuilenburg blijft tot halverwege juni gesloten, zegt Rijkswaterstaat. De schade valt mee, de fundering is niet kapot. Alleen het beweegbare deel van de brug is vernield. Maandag is gestart met de reparatie. Rijkswaterstaat komt omwonenden tegemoet met alternatief vervoer, zoals taxi's en elektrische fietsen die se gratis mogen gebruiken.

De brug bij Schuilenburg raakte in januari vernield, omdat er een schip tegenaan botste. Fietsers en auto's moeten nu omrijden over Kootstertille.