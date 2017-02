Man uit Wijnaldum krijgt celstraf voor oplichting

Hij had ook bemiddeld bij de verkoop van een graafmachine, waarbij hij het geld in eigen zak heeft gestoken. De man was al eerder een paar keer veroordeeld tot werkstraffen. Omdat hij te vaak de fout in is gegaan, moet hij van de rechter nu de cel in.

De man moet ook ruim 22.000 euro schadevergoeding betalen aan de gedupeerden.