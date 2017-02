Wat heeft The Voice onze Friese finalisten gebracht?

​Johannes: “Het was voor mij een mooie tijd. Het was wel grappig en ik heb er veel lol gehad. Ik zag het ook meer als een TV-programma dan een echte wedstrijd. Je moet niet te gedreven meedoen."

Gerrie: “Voor mij was The Voice een groot avontuur. Dat was erg leuk. Ik heb er een hele leuke tijd gehad."

Iris: “Als ik terug denk aan The Voice, denk ik: Echt geweldig. Ik heb nu mijn droombaan. Ik heb er alleen maar heel veel aan te danken."

Wat heeft The Voice jullie opgeleverd?

Johannes: “The Voice heeft mij wel wat opgeleverd. Ik trad, voordat ik meedeed aan The Voice, ook wel eens op, maar toch heb ik wel bekendheid en heel veel optredens aan The Voice te danken. Dat geldt nu ook voor mijn band, The Bounty Hunters. Maar die band heb ik nog maar twee jaar. Ik heb de band zelf gevormd met vrienden. Ik heb een gitarist gezocht en de drummer kende ik via de keet."

Gerrie: “Naast een mooie ervaring heeft het mij natuurlijk ook een stukje bekendheid opgeleverd. En ik heb er meer optredens aan te danken. Ook heb ik nu net, eigenlijk ook door The Voice, eigen nummers opgenomen. Tom Dijkman, de drummer van Marco Borsato, kende Henk Pol uit Leeuwarden. Hij is de songwriter en producer van mijn EP. We hebben de EP met zijn drieën geschreven. Heleen Roosdorp heeft ook nog meegeschreven. Tom Dijkman heeft gedrumd."

Iris: “Ik heb 2 theatertournees, 3 albums en 3 x een kersttournee kunnen doen en uitbrengen. Mensen kopen speciaal een kaartje voor jou en dat is heel bijzonder."

Kijken jullie nu ook anders naar talentenshows?

Johannes: “Ik kijk wel anders naar TV-programma's nu ik mee heb gedaan aan The Voice. Als ik TV kijk, denk ik vaak: Dat verliep net wat anders, maar op TV komt het wel zo uit de verf. Maar zo gaat het eigenlijk altijd. Als ze mij interviewen, staat het altijd anders in de krant dan dat ik het heb gezegd."

Gerrie: “Ik kijk er wel anders naar nu ik zelf heb meegedaan. Ik kan mij wel verplaatsen in de mensen die er staan. Vooral hoe het werkt en hoe het is om daar te staan. Je kijkt er wel anders naar."

Iris: "Ook ik kijk anders naar talentenshows. Dat komt omdat je zelf ook hebt meegedaan en ja, vaak kijk ik er ook niet meer naar, juist daarom. Omdat ik dan denk: 'Oh bij mij was het toen zo, weet je wel?' Mijn seizoen was het allerleukst en leuker kan het voor mij in ieder geval niet worden.

Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?

Johannes: “Er moeten ook nog eens kinderen komen. Nee, dat is gekkigheid. We hebben net een nieuw nummer opgenomen, dat komt eind maart uit. Ook zijn wij bezig met een nummer over het skûtsjesilen."

Gerrie: “In de toekomst blijf ik vooral optreden. Dat vind ik nog altijd heel leuk. En nu mijn EP uit is, wil ik eigenlijk ook mijn eigen nummers zingen in mijn optredens."

Iris: “Ik ben nu druk bezig met nieuwe muziek. en dat hoop ik voor de zomer uit te kunnen brengen en wat er na de zomer gebeurt, weet ik nog niet. Ik weet niet of het een album single wordt, maar er zullen ook nog wel weer een aantal concerten aan vast zitten."

Volgen jullie The Voice ook nog steeds?

Johannes: “Ik heb niets met The Voice. Ik ben voor de grap opgegeven. Voordat ik meedeed keek ik niet naar The Voice en nu, vier jaar later, nog steeds niet."

Gerrie: “Ik kijk nog wel altijd naar The Voice, maar ik blijf er niet voor thuis. Als ik een keer niet thuis ben, dan kijk ik het later terug."

Iris: "Nee haha. Ik volg The Voice niet meer, dat komt omdat ik er heel vaak niet ben."