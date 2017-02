Flamingo's snappen volleybalsters van VC Sneek niet

Volgende weeg zondag staat de wedstrijd tussen Sneek en de Flamingo's in Gennep op het programma. Alleen is dan de sporthal niet beschikbaar, daarom is de wedstrijd met goedvinden van de volleybalbond NeVoBo verplaatst naar de vrijdagavond. Volgens VC Sneek heeft het verplaatsen te maken met het carnaval, dat a.s. zondag begint. Dat de wedstrijd nu is verplaatst, is volgens de Sneker competitievervalsing. Daarom spelen ze onder protest en willen ze compensatie van de NeVoBo.