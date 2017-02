De Ziggo-winkel in Leeuwarden sluit de deuren. De sluiting is een gevolg van de fusie tussen Ziggo en Vodafone. De activiteiten van de Ziggo-winkel worden ondergebracht bij de vestigingen van Vodafone in Leeuwarden. Volgens een woordvoerder gaan de zeven medewerkers van de Ziggo-winkel over naar die van Vodafone. De winkel is op 31 maart voor het laatst open.