Een zoektocht van de politie in het Van Harinxmakanaal bij Leeuwarden heeft niets opgeleverd. De politie zocht daar, omdat een vrouw woensdagavond meldde dat ze gezien had dat iemand het water was ingegaan. De politie is meteen gaan zoeken, maar vanwege het duister was dat lastig.

Donderdag is er uren gezocht, maar niets gevonden. De politie gaat er vanuit dat er niemand in het water ligt, omdat er niemand als vermist is opgegeven en ook omdat er met alle mogelijke inzet is gezocht.