Talant maakt begrijpelijke krant over verkiezingen

Zorgorganisatie Talant heeft voor haar cliënten een speciale krant gemaakt over de Tweede Kamerverkiezingen. De krant is geschreven in begrijpelijke taal. Talant wil zo mensen met een verstandelijke beperking helpen om zich voor te bereiden op de verkiezingen. De krant is ook geschikt voor mensen die slecht kunnen lezen. In de krant wordt uitgelegd wat de Tweede Kamer doet, waarom we stemmen en hoe dat precies gaat.