De Kunstkring Gaasterland is zwaar teleurgesteld dat de benoeming van de 'Dichter fan Fryslân' niet in Balk, maar in Bolsward is. De provincie heeft dat bekendgemaakt. De kunstkring is al een jaar bezig en had grote plannen met de benoeming.

Dat wilden ze in de Doopsgezinden kerk in Balk doen, waar dichter Herman Gorter zijn beroemde gedicht 'Mei' schreef. Daarnaast zou er een poëziefestival en een expositie komen. De kunstkring hoopt dat de provincie het besluit terugdraait.