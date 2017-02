Weststellingwerf krijgt beleidsplan voor bomen

Weststellingwerf krijgt een beleidsplan voor hoe er met de bomen in de gemeente moet worden omgegaan. Dan gaat het erom wanneer de bomen wel of niet mogen worden gekapt en waar en wanneer er nieuwe worden geplant. De gemeente wil de bomen in Weststellingwerf gezond houden en zo oud mogelijk laten worden. Maar kwaliteit gaat wel voor kwantiteit, is de bedoeling. In het plan staat ook wat er moet gebeuren als bomen ziek worden. De gemeenteraad moet het bomenbeleidsplan nog goedkeuren.