UNIS Flyers speelt in speciale Amref-shirts tegen Den Bosch

De ijshockeyers van UNIS Flyers uit Heerenveen spelen de wedstrijd van vrijdag tegen Den Bosch in speciale shirts. Daarmee vragen ze aandacht voor het werk van Amref Flying Doctors. Twee mannen uit Heerenveen zetten zich in voor die stichting en hebben het initiatief voor de actie genomen. In oktober fietsen ze ruim 400 kilometer op de mountainbike langs diverse ontwikkelingsprojecten in Afrika. Om geld binnen te halen, worden de shirts van de ijshockeyers na de wedstrijd geveild.