"Aansprakelijkheid sportterreinen niet bij clubs leggen"

De aansprakelijkheid voor sportterreinen moet niet bij de sportverenigingen komen te liggen. Dat voorstel doet het college van b. en w. van Achtkarspelen aan de gemeenteraad. In 2015 heeft de raad besloten om de aansprakelijkheid over te dragen aan de sportverenigingen, maar de clubs hebben hier weinig zin in. Het brengt flink wat kosten met zich mee en de clubs zijn ook bang dat de verschuiving van de aansprakelijkheid een te zware last is voor de vrijwilligers.