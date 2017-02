Nieuwe techniek voor blaaskanker in Antoniusziekenhuis

Het Antonius Ziekenhuis in Sneek heeft een nieuwe techniek in huis gehaald om blaaskanker sneller te kunnen vaststellen. Met de nieuwe cystoscoop kunnen artsen tumoren in de blaas eerder zien. Hoe eerder blaaskanker wordt ontdekt, hoe groter de kans is op een succesvolle behandeling. De techniek kan tijdens het spreek uur toegepast worden, het vraagt geen speciale voorbereiding van de patiënt.

Ieder jaar krijgen zo'n 6500 mensen blaaskanker, daarmee staat deze kankervorm voor zowel mannen als vrouwen in de top10 van kankersoorten.