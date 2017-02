Fusie tussen Stenden en NHL is weer een stap dichterbij

De medezeggenschapsraden van de NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool in Leeuwarden stemmen in met de fusieplannen van de hbo-instellingen. De colleges van bestuur van de hogescholen zullen nu het ministerie van onderwijs om goedkeuring vragen.

Dit horen ze waarschijnlijk nog voor de zomer. Het is de bedoeling dat de bestuurlijke fusie op 1 januari 2018 een feit is, waarna in september van dat jaar de nieuwe hogeschool kan beginnen.