De 27ste editie van Boot Holland in het WTC Expo in Leeuwarden heeft ruim 35.000 bezoekers getrokken. Dat is net iets minder dan afgelopen jaar. Vooral zondag kwamen er minder mensen, waarschijnlijk door de sneeuw die in grote delen van het land lag.

De beurs telde wel meer deelnemers. Er waren onder meer 45 motorjachten te zien. Er werd op de beurs ook meer verkocht, meldt de organisatie.