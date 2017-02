De politie vraagt aandacht voor een inbraak in Akkrum. Op zaterdagmorgen 19 november 2016 wer 's ochtens om 4.25 uur ingebroken bij kantoorboekhandel Friso aan It Heechein. Twee inbrekers kwamen binnen door de deur te forceren. Ze namen computer- en fotoapparatuur mee.

De bewakingscamera heeft beide verdachten duidelijk in beeld. De politie roept mensen op om zich te melden als ze de verdachten herkennen of meer weten over de inbraak.