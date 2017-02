Tal Friezen met WW-uitkering neemt weer iets toe

Het tal Friezen met een WW-uitkering nam afgelopen maand toe in vergelijking met een maand eerder. In januari kregen bijna 19.000 mensen een uitkering, zo'n 700 meer dan in december. Dat blijkt uit cijfers van het UWV. Volgens de uitkeringsinstantie heeft dat vooral te maken met seizoenswerk.

Als we kijken naar een jaar eerder, dan zitter er veel minder Friezen in de WW. In vergelijking met januari vorig jaar is het tal mensen uit onze provincie met een uitkering gedaald met 12,5 procent.