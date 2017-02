Het lichaam dat woensdagmiddag in een auto in de Harnzer Feart bij Witmarsum werd gevonden, is van een 71-jarige man uit Arum. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf, maar is de man om het leven gekomen toen hij met zijn auto te water raakte.

Het lijkt er volgens de politie op dat de auto al wat langer in het water aan de Hemerterlaan heeft gelegen. De politie onderzoekt nog hoe en wanneer de auto te water geraakt is.