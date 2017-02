De Raad van Staten had net bepaald dat de boringen wél door mochten gaan, omdat de vergunningen terrecht uit waren gegeven. "Maar een vergunning is geen verplichting. Engie heeft gezegd geen gebruik te zullen maken van de vergunning. Dat betekent dat in het hele Waddengebied geen nieuwe mijnbouwinstallaties mogen komen'', aldus Kamp.