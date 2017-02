"Friese ondernemers zijn te bescheiden"

Kleine bedrijven

Hij vindt dat met name kleine bedrijven meer in actie moeten komen. Het doel moet zijn om de omzet te verdubbelen, en niet om tevreden te zijn met 'het is goed zoals het is'. Dat is volgens De Rouwe niet ambitieus genoeg. Volgens hem kan Fryslân alleen op die manier internationaal een grote speler worden.

Strenge regels

Maar ondernemers zeggen dat ze tegen de regels aanlopen bij het aanvragen van subsidies, of tegen het zoveelste loket. Sommige ondernemers hebben daar gewoonweg geen geld voor. Volgens ondernemer Eric van der Zee op de MKB-byienkomst yn Wolvegea zijn met name de strenge regels bij subsidies een probleem, het zoveelste loket en de tijd die het in beslag neemt.

Steun

De Rouwe zegt nu met concrete plannen te komen om de bedrijven te steunen om meer te innoveren en te exporteren. Hij zegt dat de provincie de bedrijven persoonlijk gaat benaderen.