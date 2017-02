Friese ondernemers hebben geen lef en te weinig ambitie, en dat moet veranderen. Dat zegt gedeputeerde Sander de Rouwe. Volgens hem is dat het 'suikerbrood syndroom'. Met name kleine bedrijven moeten in actie komen. Het doel zou moeten zijn om de omzet te verdubbelen en niet om tevreden te zijn met 'het is goed zoals het is'. Dat is volgens De Rouwe niet ambitieus genoeg.