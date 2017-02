Jacques Monasch toch lijsttrekker van Nieuwe Wegen

Jacques Monasch uit Sneek wordt tóch lijsttrekker van de nieuwe politieke partij Nieuwe Wegen. In overleg met de Alfred Oosenbrug, die tot vandaag als lijsttrekker voor de partij op papier stond, is besloten om het lijsttrekkerschap van de Tweede Kamerlijst van Nieuwe Wegen naar Monasch over te dragen. De partijleiding vindt dat Monasch meer ervaring heeft en dat is in hun optiek in deze fase van de verkiezingsstrijd nodig om het geluid van Nieuwe Wegen beter te laten horen.