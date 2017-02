Nieuwe bewegingsles Moofy in gebruik genomen in schoolklas

Meer energie en concentratie

Basisschool By de Boarne uit Boornbergum werkt al met Moofy en volgens meester Arnaud Donker levert het nu al resultaat op. Hij zegt dat leerlingen vaak blokkken van twee uren les hebben, maar dat ze na drie kwartier toch wel wat beweging nodig hebben. Na zo'n filmpje is er onder de kinderen weer meer energie en is het concentratievermogen hoger, zegt meester Donker.

Hij hoopt dat ook veel andere scholen Moofy willen gebruiken. Docenten hoeven er niet over in te zitten dat het te veel tijd van de les in beslag neemt, want er zit geen voorbereiding aan verbonden. "Je hoeft alleen maar op play te drukken."

Leerlingen Alinda, Ruben en Fleur van de basisschool uit Boornbergum zijn ook enthousiast over de filmpjes. "Het maakt school leuker", zegt één van de leerlingen.