Asielzoekers veroordeeld voor diefstal Drachten

Een 21-jarige man en een 28-jarige vrouw uit Algerije zijn veroordeeld tot een maand cel, waarvan twaalf dagen voorwaardelijk, voor winkeldiefstal in Drachten.

Eind januari stal het duo kleren en schoenen winkels aan de Noorderbuurt. De vrouw verbleef in het asielzoekerscentrum van Drachten en haar vriend in het azc van Overloon. Het stel was naar Nederland gevlucht, omdat de man in Algerije ruzie had om geld. De vrouw zei te hebben gestolen, omdat ze in het azc te weinig geld kreeg voor haarzelf en haar kinderen.