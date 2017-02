Poepjes: "Geen contract voor bedrijven die regels schenden"

Statenleden hadden vragen over de misstanden bij de Centrale As. IJzervlechters hebben te weinig betaald gekregen van de aannemer, en ook zouden ze te lange werkdagen hebben gemaakt. Partijen wilden van gedeputeerde Poepjes weten hoe zulke misstanden in de toekomst voorkomen kunnen worden. Poepjes zegt dat dat lastig is. De arbeidsinspectie heeft daar meer bevoegdheid voor.

In het geval van de Centrale As wil Poepjes dat de hoofdaannemer uiterlijk vrijdag alles in beeld heeft en de werknemers het extra loon betaalt waar ze recht op hebben.