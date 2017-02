Vermilion wil begin seismisch onderzoek Súdwest-Fryslân

Gaswinningsbedrijf Vermilion wil binnenkort beginnen met seismisch onderzoek in een groot deel van Súdwest-Fryslân. Het onderzoek wordt gedaan om nieuwe gaswinlocaties op te sporen, maar ook om plaatsen te vinden die geschikt zijn om energie op te wekken met aardwarmte. De gemeente Súdwest-Fryslân is dan ook wat dubbelzinnig in zijn reactie. De gemeente is tegen de nieuwe gaswinlocaties, maar ziet het opwekken van energie met behulp van aardwarmte wel zitten.