Icewoman Esther Visser: "Je geeft je lichaam een boost"

IJsbad

In haar tuin in Franeker heeft Visser een ijsbad, waar ze elke dag een paar minuten in zit. Het water van dat bad is drie graden. "Dat is zeker gezond. Je geeft je lichaam een boost en krijgt er veel meer energie van. Je voelt je krachtiger en je bent meer gefocust in het dagelijkse leven", zo voelt Visser. Bovendien is ze niet meer ziek geweest sinds ze elke dag in het ijsbad zit. "Terwijl ik voor die tijd goed was om allerlei griepjes op te pikken."

Visser wil nu 'Wim Hof-workshops' geven op haar yogaschool in Franeker. Ze hoopt dat in mei de eerste workshop plaatsvindt, die ongeveer vijf uur duurt.