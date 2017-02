Stoomcursus Friese geschiedenis als voorbereiding op CH2018

Op het provinciehuis in Leeuwarden wordt volgende week een stoomcursus over de geschiedenis van Fryslân gegeven. De cursus is een voorbereiding op 2018, wanneer Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa is. Het idee is dat wij Friezen dan gastheer of -vrouw zijn voor de bezoekers van onze provincie. Om je ook wat te kunnen vertellen over de geschiedenis van Friesland, heeft historisch centrum Tresoar de stoomcursus bedacht.

De cursus wordt volgende week donderdag gegeven, tussen half 1 en half 2.