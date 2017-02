"Provincie moet opheldering geven over misgelopen subsidie"

De fracties van de ChristenUnie en D66 in Provinciale Staten vragen opheldering aan Gedeputeerde Staten over het mislopen van Europees subsidiegeld voor ontslagen winkelpersoneel. Vorig jaar raakten bijna 450 winkelmedewerkers hun baan kwijt. De fracties willen weten hoeveel geld de provincie binnen had kunnen halen als die wel een beroep op de regeling had gedaan. Drenthe en Overijssel hebben wel een beroep gedaan op Europa en kregen 1,8 miljoen euro. Dat komt neer op meer dan 2.000 euro per persoon die zijn of haar baan is kwijtgeraakt.