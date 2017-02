De politie doet op dit moment invallen op verschillende locaties in verband met een groot onderzoek naar hennepteelt en witwasing. Onder andere aan de roef in Drachten doet de politie onderzoek. Er is onder andere hennep, geld, administratie en atributen om hennep te telen in beslag genomen.

Vijf mensen zijn tot nu toe aangehouden. Het gaat om een 35-jarige man uit Gorredijk, een 54-jarige Drachtster, een 28-jarige inwoner uit Heerenveen en een man (56) en vrouw (52) uit de gemeente Grootegast.