Geen nieuwbouw voor statushouders in De Fryske Marren

De bouw van tijdelijke woningen voor statushouders in De Fryske Marren is van de baan. Het plan voor tijdelijke woningen zorgde de afgelopen tijd voor behoorlijk wat onrust in de gemeente.

Het idee was om op acht locaties in diverse dorpen tijdelijk woningen neer te zetten. Dat was nodig om het grote aantal statushouders - asielzoekers met een verblijfsvergunning - onderdak te geven. Maar het is de woningcorporatie gelukt om toch genoeg bestaande huurhuizen te vinden voor deze gezinnen.