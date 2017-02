In Rotterdam vindt op dit moment het grootste tennistoernooi van Nederland plaats, het ABN AMRO toernooi. Maar zonder de Leeuwarder proftennisser Sander Arends. Arends is de nummer 115 van de wereld in het dubbelspel en is daarmee een van de beste tennissers van ons land. Hij heeft de ambitie om verder te komen, maar dat zit niet altijd mee.