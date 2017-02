In Fryslân achttien basisschoolleerlingen geschorst

In Fryslân zijn het afgelopen jaar achttien basisschoolleerlingen geschorst. Dat staat in een rapport van de onderwijsinspectie. Met die achttien gaat Fryslân gelijk op met de meeste andere provincies. In het algemeen zou het aantal schorsingen met 61 procent toegenomen zijn in vergelijking met een jaar eerder. Dat heeft voor een groot gedeelte te maken met nieuwe regels. Sinds 1 augustus 2014 moeten basisscholen de schorsingen verplicht melden. Daarvoor gebeurde dat niet altijd.