Waddenvereniging: "Besluit ENGIE is grote doorbraak"

Het nieuws dat energiebedrijf ENGIE niet naar gas zal boren voor de kust van Schiermonnikoog, levert veel reacties op. Op het eiland was veel verzet tegen de plannen voor twee proefboringen. Men was vooral bang voor de gevolgen voor de natuur en het toerisme. Maar ENGIE zegt nu zelf dat het economisch niet uit kan en dat er niet genoeg draagvlak is om de proefboringen door te zetten.