Engie kan met de proefboringen boven Schier beginnen

In juni 2016 heeft minister Henk Kamp en zijn staatssecretaris van Economische Zaken een omgevings- en natuurvergunning gegeven voor twee proefboringen met tijdelijke boorplatformen op ongeveer vijf en zeven kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. De eerste boring kan in de periode oktober 2017 tot en met maart 2018. Als blijkt dat er voldoende winbaar gas is, mag ENGIE het jaar erop een tweede proefboring doen.