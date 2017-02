ENGIE gaat niet naar gas boren bij Schiermonnikoog

Energiebedrijf ENGIE gaat niet naar gas boren voor de kust van Schiermonnikoog. ENGIE had van minister Kamp een vergunning gekregen voor proefboringen in de herstvakantie van 2017 en 2018. Het bedrijf geeft de vergunningen terug aan het Ministerie van Economische Zaken. Er was en is veel protest en actie tegen deze vergunning. De Wadvereniging, Natuurmomumenten, Nationaal Park Schiermonnikoog en de gemeente Schiermonnikoog hebben bezwaar aangetekend tegen de gasboringen boven het eiland.