Arno Brok is woensdagochtend officieel beëdigd als commissaris van de Koning in Fryslân. Dat werd gedaan door Koning Willem-Alexander op Paleis Noordeinde. Brok legde daarbij de eed af in het Fries.

De nieuwe commissaris begint 1 maart officieel met zijn werk, momenteel is hij nog burgemeester van Dordrecht. Brok was eerder burgemeester van Sneek en wethouder in Leeuwarden.