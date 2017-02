Leeuwarden zoekt een nieuwe nachtburgemeester. Die moet Age Dijkstra opvolgen, die in 2015 nachtburgemeester werd. Hij werd voorgedragen door Jongeren en Politiek Fryslân. Dijkstra komt naar eigen zeggen steeds minder in het uitgaansleven. Bovendien is er kritiek geweest op zijn instelling als nachtburgemeester, waarna hij het besluit genomen heeft zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen.