Friese kanalen worden geschikt gemaakt voor grotere schepen

De provincie wil de Friese kanalen en havens geschikt maken voor grotere schepen. Zestien procent van alle transport in Fryslân gebeurt momenteel over het water. Dat is 7,5 miljoen ton. In de komende jaren gaat dat omhoog naar 8,5 miljoen ton, zo is de verwachting.

120 vrachtauto's

De scheepvaart gaat steeds meer over naar klasse 5-schepen. Zo'n schip staat gelijk aan 120 vrachtauto's. Nu varen er vooral klasse 4-schepen. Provinciale Staten nemen eind maart een beslissing over het aanpakken van de kanalen in Fryslân.