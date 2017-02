Slingerende drankrijdster (34) uit Leeuwarden aangehouden

Een 34-jarige drankrijdster uit Leeuwarden is dinsdagavond in haar woonplaats aangehouden. De agenten kregen een melding dat de vrouw slingerend over het Vliet reed. Ze kwam daarbij meerdere keren op de verkeerde weghelft terecht. Het andere verkeer moest uitwijken om een botsing te voorkomen. Toen de politie aankwam, had de vrouw een parkeerplaats opgezocht en haar auto dwars in de vakken neergezet.