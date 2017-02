LTO-Noord wil proeftuin prestatielandbouw in noorden

Het gaat dan om zaken zoals drones die plantenziektes kunnen opsporen, kleine robotjes die slim en goedkoop het land bewerken en satellieten die de boer vertellen wat de beste tijd is om de maïs van het land te halen.

Er is nog geen locatie aangewezen voor de proeftuin, maar LTO-Noord is al begonnen met de lobby om de proeftuin naar het noorden te halen. Waar de proeftuin exact moet komen, moet voor de zomer duidelijk worden. Van Dam gaat er vanuit dat naast het Rijk ook het bedrijfsleven wil investeren in het project. Het ministerie rekent daarbij op bijdragen van rond de 8 miljoen euro. Het ministerie van economische zaken wil eerst beginnen met een ontwerpstudie. Investeren in innovatie is noodzakelijk om daarvoor te zorgen dat Nederland koploper blijft op het gebied van agrarische productie en export, zo vindt van Dam.