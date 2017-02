Dros blij met vrijspraak voor polities na schietincident

Volgens Dros moeten politie-medewerkers in sommige gevallen geweld gebruiken om de burger te beschermen of de wet te handhaven.

"Zij zetten een stap naar voren, waar anderen een stap terug doen. Deze uitspraak raakt alle politiemensen in Nederland."

Na het schietincident besloot het openbaar ministerie al snel dat vervolging van de polities niet nodig was, maar de bestuurder van de beschoten auto was het daar niet mee eens en begon een artikel 12-procedure. Het gerechtshof besloot dat de zaak voor de rechtbank moest komen. Dat gebeurde begin dit jaar.

Door rechtszaken als deze bestaat het risico dat polities beginnen te twijfelen hoe ze moeten ingrijpen in noodsituaties. Dros vindt dat de polities in zulke gevallen moeten handelen vanuit de eigen professionaliteit. “Alleen dan kunnen we blijven werken aan een veiliger Nederland.”