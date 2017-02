Friese politie krijgt eerste Friese politiepaard

Volgens Wijbenga heeft Riemer de eerste testen goed doorstaan. Zo is er geoefend met kleden en vlaggen, is hij de stad mee in geweest en is er vuurwerk bij hem afstoken, maar Riemer bleef er doodkalm onder.

Staleigenaar Wijbenga zag al langer dat Riemer stressbestendig is, maar ook heel moedig. Hij heeft een kalm karakter en zijn wil om te werken is groot. Als het paard alle testen goed doorkomt zal hij worden ingezet op de weg. De bereden politie wordt meestal ingezet voor surveillance, bij acties van de mobiele eenheid en bij officiële gelegenheden. Politiepaarden zijn vooral een effectief middel bij grote groepen mensen. De polities zitten hoog en hebben daardoor een beter overzicht over de mensen.